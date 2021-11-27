Валиева заплакала во время общения с журналистами после короткой программы

Российская фигуристка Камила Валиева заплакала во время общения с журналистами после выступления в короткой программе на этапе серии Гран-при в Сочи.

«Моя короткая программа — это история о бабочке, которую я ловлю и в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что это музыка о памяти. Эта программа о моей бабушке, которая умерла в 2019 году», — сказала Валиева со слезами на глазах.

Камила Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при России, получив от судей 87,42 балла.

Ранее известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин назвал блистательным прокат Валиевой в Сочи.