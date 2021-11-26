Жулин назвал блистательным прокат Валиевой в Сочи

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление отечественных спортсменок в короткой программе на этапе серии Гран-при в Сочи.

«Абсолютно блистательный прокат Валиевой и очень сильный прокат Туктамышевой. Хромых допустила ошибку… Без неё она была бы в тройке по итогам короткой программы», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Камила Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при России, получив от судей 87,42 балла. Елизавета Туктамышева заняла второе место (80,10). Обе фигуристки продемонстрировали чистые прокаты. Майя Хромых ошиблась при исполнении тройного лутца.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась прокатами Валиевой и Туктамышевой на Гран-при России.