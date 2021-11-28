Туктамышева призналась, что переживала из-за температуры перед Гран-при России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о перенесённой болезни перед этапом Гран-при в Сочи.

«Очень сильно переживала, когда у меня поднялась температура. Не могла найти себе места, пока ждала тест. Слава богу, он был отрицательный. Температура быстро спала. До Гран-при было достаточно времени. Но я до конца не восстановилась. Поэтому сегодня мне было сложнее. Но всё хорошо, что хорошо кончается», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Чемпионка мира и Европы 2015 года исполнила в Сочи каскад с тройным акселем, а потом прыгнула аксель в три оборота отдельно с небольшой ошибкой на выезде.

24-летняя спортсменка заняла второе место на Гран-при России. Она получила от судей за свою произвольную программу 149,13 балла, а по итогам двух прокатов набрала 229,23 балла.

Ранее было опубликовано видео выступления Туктамышевой в произвольной программе в Сочи.