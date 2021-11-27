Опубликовано видео выступления Туктамышевой в произвольной программе в Сочи
- РИА Новости
Ролик опубликован на сайте Первого канала.
Чемпионка мира и Европы 2015 года исполнила каскад с тройным акселем, а потом прыгнула аксель в три оборота отдельно с небольшой ошибкой на выезде.
24-летняя спортсменка заняла второе место на Гран-при России. Она получила от судей за свою произвольную программу 149,13 балла, а по итогам двух прокатов набрала 229,23 балла.
Ранее Туктамышева рассказала об уставших ногах после выступления на Гран-при России.