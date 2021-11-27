Туктамышева рассказала об уставших ногах после выступления на Гран-при России

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после выступления на этапе серии Гран-при в Сочи.
Туктамышева рассказала об уставших ногах после выступления на Гран-при России
  • РИА Новости

«Я довольна, потому что удалось отобраться в финал Гран-при. Это престижный старт, я безумно рада. Не так шикарно сегодня откатала программу, ноги были уставшие, я боролась за элементы, и это было видно, без вау-эффекта», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

При этом она отметила, что успокоилась ко второй части программы и в дальнейшем постарается набирать больше уверенности на каждом последующем старте.

Ранее сообщалось, что Валиева, Туктамышева и Хромых вышли в финал Гран-при по фигурному катанию.

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