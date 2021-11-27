Валиева, Туктамышева и Хромых вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых пробились в финал серии Гран-при в женском одиночном катании.

Отечественные спортсменки гарантировали себе участие в финальном этапе после успешного выступления на Гран-при России.

Таким образом, в финале выступят пять россиянок. Помимо Валиевой, Туктамышевой и Хромых, туда отобрались Анна Щербакова и Алёна Косторная. Также там выступит японка Каори Сакамото.

Финал Гран-при состоится в Осаке в период с 9 по 12 декабря.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки заняли весь пьедестал на этапе серии Гран-при в Сочи.