Запредельный уровень: Валиева установила два мировых рекорда, у Туктамышевой и Хромых — серебро и бронза

Камила Валиева одержала победу на этапе Гран-при в Сочи и стала обладательницей трёх мировых рекордов в женском одиночном катании. Она набрала 272,71 балла по сумме двух прокатов после того, как первой в истории чисто исполнила тройной аксель и четверные прыжки в одной программе. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, уступившая ученице Этери Тутберидзе более 40 очков. Дополнила российский пьедестал почёта Майя Хромых, занимавшая по итогам первого дня лишь пятую позицию.

Российские фигуристки своими выступлениями в короткой программе этапа Гран-при в Сочи оставили открытыми сразу несколько вопросов. Получится ли всем трём хозяйкам льда подняться на пьедестал почёта после не самого успешного проката Майи Хромых? Побьёт ли Камила Валиева ещё два мировых рекорда? Продолжится ли серия безупречных тройных акселей у Елизаветы Туктамышевой?

Ответ на первый из них был, пожалуй, наиболее важным для болельщиков. Попадание на подиум делало всех трёх спортсменок участницами финала Гран-при, куда уже де-юре попала Анна Щербакова и де-факто — Алёна Косторная. В фигурном катании ещё не было случая, когда представительство одной страны достигало пяти человек. Чтобы не упустить эту историческую возможность, Хромых оставалось обойти американку Мэрайю Белл и канадку Маделайн Шираз, которых она пропустила вперёд в первый день.

Сделать это было не так просто с учётом того, каким провальным было предыдущее исполнение «Танго Роксаны». Между двумя этапами Гран-при ученица Этери Тутберидзе съездила на второстепенный турнир Warsaw Cup, на котором заработала для себя только негативные эмоции. В произвольной программе у Хромых не получились оба четверных тулупа, а за ними последовали помарки и на других прыжках, и на хореографических элементах.

В Сочи Хромых удалось почти реабилитироваться. Её прокат начался с качественного квад-тулупа, дополненного прыжком в два оборота. Правда, вторая попытка не получилась из-за степ-аута, но даже такое исполнение элемента ценилось судьями выше, чем всё, на что были способны Белл и Шираз. Хромых чисто сделала дорожку шагов, также не получившуюся в Турине, и порадовала себя лучшей оценкой в карьере за произвольную программу — 154,97 балла. С общим результатом 219,69 балла она легко обогнала и выступавшую перед ней бельгийку Луну Хендрикс, и выходивших следующими на лёд американку и канадку.

Лидерство Хромых сохранялось до выступления Туктамышевой. В нынешней серии Гран-при она ещё ни разу не получала сбавки на тройном акселе, а в короткой программе сочинского этапа сделала этот прыжок чисто в пятый раз подряд. Серия продолжилась и в произвольном прокате, но затем тут же оборвалась. Вторая попытка Туктамышевой тоже не удалась из-за заступа.

При этом у 24-летней фигуристки были гораздо более серьёзные поводы для расстройства. Сезон для неё начался с поразительного прогресса в оценке за компоненты, но теперь зажигательное выступление под восточную музыку судей так не впечатляет. Два раза подряд Туктамышеву оценили хуже, чем на предыдущем турнире.

Кому-то может показаться это не слишком существенным, ведь технический контент ученицы Алексея Мишина позволяет легко это компенсировать, но в олимпийском сезоне мелочей быть не может. Едва ли можно претендовать на медали серьёзных турниров, если отдельные арбитры жалеют даже восьмёрки, а именно с этим Туктамышевой пришлось столкнуться в Сочи. Вместо новых личных рекордов она получила 229,23 балла по итогам двух программ.

Камиле Валиевой жаловаться на равнодушие судей не приходится, тем более что сама она не даёт для этого никаких поводов. Её «Болеро» завершало российский этап Гран-при и стало тем финалом, о котором можно было только мечтать. Едва ли не каждый элемент 15-летней фигуристки обеспечивал ей место в истории. Сначала она набрала рекордно высокие оценки за четверной сальхов и тут же повторила это достижение для тройного акселя и каскада из четверного и тройного тулупов. За все эти сложнейшие элементы Валиева не получала оценки ниже тройки. Она стала первой фигуристкой в истории, которая получила надбавки за тройной аксель и четверные прыжки в одной программе.

Каждым своим шагом и вращением, которые тоже щедро вознаграждались арбитрами, Валиева уверенно приближалась к установке двух новых мировых рекордов. Активно растущий счётчик оценки остановился на отметке 185,29 балла за произвольную программу и 272,71 балла за два проката. При этом ученица Тутберидзе даже сумела оставить для себя запас на будущее, когда в ещё одной комбинации с четверным тулупом сделала двойной сальхов вместо запланированного тройного.

Впервые за три года все три высших достижения для девушек оказались установлены на одном турнире. Последней этого добивалась Алина Загитова, когда в судейской системе только вступили в силу изменения после Олимпиады в Пхёнчхане. Тогда же Загитова установила казавшийся вечным рекорд по компонентам в произвольной программе, но и он теперь побит Валиевой благодаря сразу пяти десяткам, выставленными судьями.