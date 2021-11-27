Жулин — о победе Валиевой в Сочи: её выступление — это просто другая планета

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал победу Камилы Валиевой на шестом этапе серии Гран-при России.

«Выступление Валиевой — это просто другая планета. Если она так же будет кататься, то у неё конкурентов нет. Остальные девочки тоже очень хорошо откатали», — цитирует Жулина РИА Новости.

15-летняя спортсменка установила два мировых рекорда на Гран-при в Сочи. Уроженка Казани выступила без ошибок и набрала 185,29 балла в произвольной программе и 272,71 балла по сумме двух прокатов. Таким образом, Валиева превзошла свои же мировые рекорды.

Россиянка вышла в финал Гран-при, который пройдёт в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

Игры-2022 состоятся в Пекине 4—20 февраля.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых вышли в финал Гран-при по фигурному катанию.