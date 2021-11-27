Ягудин — о победе Валиевой в Сочи: так кататься нельзя, это какое-то безумие

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал победу Камилы Валиевой на шестом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию.

«Вот так кататься нельзя. Это какое-то безумие. Честно, нет слов», — заявил Ягудин в эфире Первого канала.

По его словам, самое главное, что Валиева выдает такие потрясающие прокаты в олимпийский сезон. Он подчеркнул, что 15-летняя фигуристка делает колоссальные шаги в развитии.

Валиева установила два мировых рекорда на Гран-при в Сочи. Уроженка Казани выступила без ошибок и набрала 185,29 балла в произвольной программе и 272,71 балла — по сумме двух прокатов. Таким образом, Валиева превзошла свои же мировые рекорды.

Россиянка вышла в финал Гран-при, который пройдёт в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

Игры-2022 состоятся в Пекине 4—20 февраля.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых вышли в финал Гран-при по фигурному катанию.