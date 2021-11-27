Хромых оценила на четвёрку своё выступление в произвольной программе в Сочи

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Российская фигуристка Майя Хромых поделилась эмоциями от своего выступления в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Сочи.
Хромых оценила на четвёрку своё выступление в произвольной программе в Сочи
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Из пяти баллов я свой прокат оцениваю на четвёрочку, был стэп-аут на тулупе и ещё мелкие помарочки, которые тоже хотелось бы исправить», — цитирует Хромых «Чемпионат».

По её словам, она настраивалась на чистый прокат и показала неплохой результат для себя, но могла выступить лучше. Также 15-летняя спортсменка настроена выучить тройной и вставить четверной сальхов в произвольную в финале Гран-при.

Фигуристка выполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп, а сольный тулуп в четыре оборота исполнила с ошибкой на выезде. Хромых заняла третье место в Сочи. Она получила за прокат от судей 154,97 балла, а сумме набрала 219,69 балла.

Ранее сообщалось, что Валиева, Туктамышева и Хромых вышли в финал Гран-при по фигурному катанию.

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