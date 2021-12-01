Тарасова поддержала возможное сокращение числа критериев компонентов

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала возможное сокращение числа критериев компонентов в оценивании фигуристов.
Тарасова поддержала возможное сокращение числа критериев компонентов
  • AP

«Я за это, поддержу, потому что эти три — основа. Остальное — больше второстепенное и не имеющее значения», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, что рабочая группа предлагает оставить только три критерия компонентов: «композицию», «перфоманс» и «владение коньком». В таком случае «связующие элементы» и «интерпретация музыки» не будут учитываться во второй оценке.

Ранее Плющенко, говоря о поднятии возрастного ценза, заявил, что он за долголетие в спорте.

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