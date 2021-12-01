Плющенко о поднятии возрастного ценза: я за долголетие в спорте

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал возможное повышение возрастного ценза в фигурном катании.
Плющенко о поднятии возрастного ценза: я за долголетие в спорте
  • AP

«Пускай это обсуждается. У нас есть для этого руководство. Не хочу вмешиваться в эту историю. Это коснётся многих моих учениц? Значит, будут продолжать тренироваться и выступать дальше по юниорам. Жизнь спортивная же не заканчивается. Надо долго кататься. Я за долголетие в спорте, а не за то, чтобы была разовая вспышка — и убежали. Есть у нас руководство, пусть принимает решение — такая моя позиция», — сказал Плющенко RT.

Норвежская ассоциация конькобежцев выдвинула предложение повысить возрастной ценз в фигурном катании: с 15 до 17 лет.

Ранее Наталья Бестемьянова отреагировала на предложение повысить возрастной ценз.

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