Бестемьянова — о возрастном цензе: это война против России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала предложение Норвегии повысить возрастной ценз в фигурном катании.

«Как я к этому отношусь? С одной стороны, будет красивое женское катание, а не детское, но мы потеряем возможность видеть огромное количество четверных прыжков», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Она добавила, что об этой инициативе говорят давно, поэтому с большой долей вероятности её в скором времени одобрят.

«Деваться некуда, они проголосуют. Мы будем одни. Не очень хочется такого, наши девочки — лучшие в мире. Конечно, это фактическая война против России», — сказала Бестемьянова.

Напомним, что Норвегия выдвинула инициативу повысить возрастной ценз у парников и одиночников до 17 лет, а у танцоров — до 16 лет.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на предложение Норвегии повысить возрастной ценз.