Тарасова — о возрастном цензе: наши девочки в любом случае будут всех побеждать

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на предложение Норвегии повысить возрастной ценз.
Тарасова — о возрастном цензе: наши девочки в любом случае будут всех побеждать
  • РИА Новости

«Я даже не знаю, есть ли в Норвегии фигуристы, которые представляют страну на чемпионатах Европы и мира? Я, например, не помню таких. Не понимаю, почему страна, в которой нет такого вида спорта, участвует в таких сложных переговорах», — цитирует Тарасову Sport24.

Она также добавила, что это выглядит непонятно и смехотворно.

«Что касается самого возрастного ценза, то нам всё равно, какой он будет: наши девочки в любом случае будут всех побеждать», — добавила Тарасова.

Она отметила, что в России есть сильные фигуристки любого возраста.

Напомним, что Норвегия предложила поднять возрастной ценз с 15 до 17 лет.

Ранее в ФФККР отреагировали на предложение Норвегии повысить возрастной ценз.

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