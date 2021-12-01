В ФФККР отреагировали на предложение Норвегии повысить возрастной ценз

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал возможное изменение возрастного ценза.
В ФФККР отреагировали на предложение Норвегии повысить возрастной ценз
  • AP

«Мы уже неоднократно заявляли, что наша федерация категорически против поднятия возрастного ценза, и мы готовы вновь аргументировать свою позицию. Для чего это нужно Норвегии? На это пусть отвечают те, кто это предлагает. Лучше спросить у них», — цитирует Горшкова Sport24.

Норвежская федерация выдвинула предложение повысить возрастной ценз в фигурном катании с 15 до 17 лет.

Напомним, что также появилась информация о сокращении количества критериев компонентов. По информации, во второй оценке больше не будут учитываться «связующие элементы» и «интерпретация музыки».

Ранее Леонова заявила, что беготня от тренера к тренеру Трусовой и Косторной выглядела странной.

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