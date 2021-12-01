В ФФККР отреагировали на предложение Норвегии повысить возрастной ценз

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал возможное изменение возрастного ценза.

«Мы уже неоднократно заявляли, что наша федерация категорически против поднятия возрастного ценза, и мы готовы вновь аргументировать свою позицию. Для чего это нужно Норвегии? На это пусть отвечают те, кто это предлагает. Лучше спросить у них», — цитирует Горшкова Sport24.

Норвежская федерация выдвинула предложение повысить возрастной ценз в фигурном катании с 15 до 17 лет.

Напомним, что также появилась информация о сокращении количества критериев компонентов. По информации, во второй оценке больше не будут учитываться «связующие элементы» и «интерпретация музыки».

Ранее Леонова заявила, что беготня от тренера к тренеру Трусовой и Косторной выглядела странной.