Леонова: беготня от тренера к тренеру Трусовой и Косторной выглядела странной

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова не оценила прошлогодние переходы Алёны Косторной и Александры Трусовой от тренера к тренеру.

«Вот это в моём понимании, скорее, беготня от тренера к тренеру. К тому же переход был в предолимпийском сезоне, поэтому выглядело это очень странно. В итоге они решили, что в группе Тутберидзе им было лучше. В любом случае, они попробовали, а если не попробуешь, то и не узнаешь», — цитирует Леонову «Чемпионат».

Напомним, что в 2020 году Александра Трусова и Алёна Косторная перешли от Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

По окончании прошлого сезона обе фигуристки вернулись к Тутберидзе. При этом Косторная растеряла тройной аксель и не вошла в сборную России на чемпионат мира — 2021. Александра Трусова заняла на мировом первенстве третье место, уступив воспитаннице Тутберидзе Анне Щербаковой и опытной Елизавете Туктамышевой.

Ранее сообщалось, что ISU может сократить число критериев компонентов до трёх.