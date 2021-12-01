Источник: ISU может сократить число критериев компонентов до трёх
- AP
По информации «Матч ТВ», рабочая группа предлагает оставить только три критерия компонентов: «композицию», «перфоманс» и «владение коньком». В таком случае «связующие элементы» и «интерпретация музыки» не будут учитываться во второй оценке.
Новые правила будут рассматриваться на конгрессе ISU, который пройдёт с 6 по 10 июня 2022 года в Таиланде.
Напомним, что финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22 состоится в Японии с 9 по 12 декабря. Несмотря на закрытие границ в стране, организаторы планируют провести турнир.
Ранее сообщалось, что в Китае отменены соревнования по фигурному катанию.