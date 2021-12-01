Источник: ISU может сократить число критериев компонентов до трёх

Международный союз конькобежцев (ISU) может сократить количество критериев компонентов до трёх.

По информации «Матч ТВ», рабочая группа предлагает оставить только три критерия компонентов: «композицию», «перфоманс» и «владение коньком». В таком случае «связующие элементы» и «интерпретация музыки» не будут учитываться во второй оценке.

Новые правила будут рассматриваться на конгрессе ISU, который пройдёт с 6 по 10 июня 2022 года в Таиланде.

Напомним, что финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22 состоится в Японии с 9 по 12 декабря. Несмотря на закрытие границ в стране, организаторы планируют провести турнир.

Ранее сообщалось, что в Китае отменены соревнования по фигурному катанию.