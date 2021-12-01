В Китае отменены соревнования по фигурному катанию

Ассоциация фигурного катания Китая сообщила о переносе внутренних турниров по фигурному катанию из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в Twitter.

Таким образом, национальные соревнования по фигурному катанию, которые должны были пройти с 6 по 12 декабря, перенесены на неопределённый срок.

Напомним, что с 9 по 12 декабря в Японии пройдёт финал Гран-при, где выступят 11 участников из сборной России. Япония закрыла границы для иностранцев, но не объявляла об отмене турнира.

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