В Китае отменены соревнования по фигурному катанию

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Ассоциация фигурного катания Китая сообщила о переносе внутренних турниров по фигурному катанию из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции.
В Китае отменены соревнования по фигурному катанию
  • AP

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в Twitter.

Таким образом, национальные соревнования по фигурному катанию, которые должны были пройти с 6 по 12 декабря, перенесены на неопределённый срок.

Напомним, что с 9 по 12 декабря в Японии пройдёт финал Гран-при, где выступят 11 участников из сборной России. Япония закрыла границы для иностранцев, но не объявляла об отмене турнира.

Ранее Леванди заявила, что Трусова открыла окно в космос своими четверными прыжками.

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