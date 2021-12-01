В Китае отменены соревнования по фигурному катанию
- AP
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в Twitter.
Таким образом, национальные соревнования по фигурному катанию, которые должны были пройти с 6 по 12 декабря, перенесены на неопределённый срок.
Напомним, что с 9 по 12 декабря в Японии пройдёт финал Гран-при, где выступят 11 участников из сборной России. Япония закрыла границы для иностранцев, но не объявляла об отмене турнира.
Ранее Леванди заявила, что Трусова открыла окно в космос своими четверными прыжками.