Леванди считает, что Трусова открыла окно в космос своими четверными прыжками

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Серебряный призёр чемпионата мира 1984 года по фигурному катанию, советская фигуристка Анна Леванди считает, что Александра Трусова своими четверными прыжками открыла окно в космос.
Леванди считает, что Трусова открыла окно в космос своими четверными прыжками
  • AP

«Мне очень приятно, что меня до сих пор помнят. Просто бальзам на душу. Значит, мне удалось оставить в фигурном катании свой след. Как сейчас его оставляет та же Саша Трусова, которая реально пробила для всех окно в космос своими четверными прыжками. И совершенно неважно, как будет в дальнейшем развиваться её карьера», — цитирует Леванди RT на русском.

Ранее Леванди заявила, что фигурное катание в исполнении Валиевой воспринимается как искусство.

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