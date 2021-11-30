Леванди считает, что Трусова открыла окно в космос своими четверными прыжками

Серебряный призёр чемпионата мира 1984 года по фигурному катанию, советская фигуристка Анна Леванди считает, что Александра Трусова своими четверными прыжками открыла окно в космос.

«Мне очень приятно, что меня до сих пор помнят. Просто бальзам на душу. Значит, мне удалось оставить в фигурном катании свой след. Как сейчас его оставляет та же Саша Трусова, которая реально пробила для всех окно в космос своими четверными прыжками. И совершенно неважно, как будет в дальнейшем развиваться её карьера», — цитирует Леванди RT на русском.

Ранее Леванди заявила, что фигурное катание в исполнении Валиевой воспринимается как искусство.