Леванди: фигурное катание в исполнении Валиевой воспринимается как искусство

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Известная в прошлом советская фигуристка Анна Леванди поделилась мнением о Камиле Валиевой.
Леванди: фигурное катание в исполнении Валиевой воспринимается как искусство
  • AP

«Фигурное катание в исполнении таких спортсменов, как Валиева и Ханю, воспринимается уже не как спорт, а как искусство. Именно это и завораживает зрителя. Да и судьи ставят за такое катание восьмёрки и девятки, независимо от того, свой спортсмен перед ними или чужой. Вторая оценка в этом плане идёт не столько от мастерства, сколько от ощущений, которые фигурист вызывает своим катанием у тех, кто на него смотрит. Когда же я смотрю на Валиеву, то прежде всего вижу, что эта девочка совершенно феноменально владеет своим телом. Она может скользить в арабеске или шпагате, и это совершенно не мешает ей свободно работать опорной ногой. Даже когда Камила не слишком ровно выполняет четверные прыжки, она ухитряется выравнивать себя в воздухе, как кошка. Это громадный природный двигательный талант плюс грандиозная работа. Мне, как профессионалу, это понятно», — сказала Леванди в интервью RT.

Валиева выиграла Гран-при в Сочи с тремя мировыми рекордами и вышла в финал серии. Впервые в истории турнира в финале Гран-при выступят сразу пять российских фигуристок.

Ранее итальянская фигуристка заявила, что «Болеро» в исполнении Валиевой многое теряет.

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