Итальянская фигуристка: «Болеро» в исполнении Валиевой многое теряет

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Чемпионка Италии в танцах на льду Матильде Чичча высказалась о выступлении 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.
Итальянская фигуристка: «Болеро» в исполнении Валиевой многое теряет
  • AP

«Для меня как фигуристки, выступавшей в танцах, интерпретация — это основа катания, и музыка столь же важна. «Болеро» Равеля в исполнении одиночницы многое теряет», — цитирует Чиччу Inoprosport.

Она также отметила, что в одиночном катании фигуристы зачастую уделяют внимание техническому исполнению, а не интерпретации.

Напомним, что Валиева выиграла шестой этап Гран-при в России с тремя мировыми рекордами и вышла в финал серии.

Ранее Глейхенгауз поздравил фигуристов группы Тутберидзе с успешным выступлением на Гран-при России.

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