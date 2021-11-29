Глейхенгауз поздравил фигуристов группы Тутберидзе с успешным выступлением на Гран-при России

Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении подопечных своей группы на этапе Гран-при в России.

«Вау! Заключительный этап серии Гран-при прошёл в Сочи. Это было круто! Я поздравляю Камилу Валиеву с победой и новыми мировыми рекордами, Майю Хромых с бронзой, а Мориса Квителашвили с исторической победой для Грузии! Спасибо всем нашим болельщикам, что всегда нас поддерживаете», — написал Глейхенгауз в своём Instagram.

Валиева с мировым рекордом победила на этапе в Сочи. По сумме двух прокатов россиянка получила 272,71 балла. Её соотечественница Хромых заняла третье место (219,69).

Морис Квителашвили из Грузии, занимающийся в группе Тутберидзе, занял первое место в соревновании одиночников. Он стал первым фигуристом в истории своей страны, завоевавшим золотую медаль на этапе серии Гран-при.

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