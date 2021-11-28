Туктамышева поделилась эмоциями от выхода в финал Гран-при

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при в Сочи, а также попадание в финальную часть серии.
Туктамышева поделилась эмоциями от выхода в финал Гран-при
  • AP

«Цель выйти в финал достигнута! Откатала программы не на сто процентов, форма ещё не восстановлена, однако главная задача выполнена. Я очень этому рада! Спасибо всем за поддержку!» — написала Туктамышева в своём Instagram.

Туктамышева заняла второе место на турнире в Сочи, набрав по сумме двух прокатов 229,23 балла.

Финал серии Гран-при пройдёт в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

Ранее Гербольдт заявила, что Туктамышева как никогда близка к своей цели поехать на ОИ-2022.

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