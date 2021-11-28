Гербольдт: Туктамышева как никогда близка к своей цели поехать на ОИ-2022

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Российский тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о выступлении Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе серии Гран-при в России.
Гербольдт: Туктамышева как никогда близка к своей цели поехать на ОИ-2022
  • AP

«Туктамышева очень мотивирована и как никогда близка к своей цели и мечте поехать на Олимпийские игры. Думаю, что именно это очень заряжает Лизу. Когда у тебя получается идти к своей мечте, она становится всё ближе и ближе, то у тебя не только второе дыхание откроется, но даже четвёртое и десятое», — цитирует Гербольдт «Чемпионат».

Она добавила, что испытывает гордость за российских фигуристок, которые устанавливают новые рекорды и сами же их бьют.

Напомним, что впервые в истории финала Гран-при сразу пять россиянок выступят на турнире, который пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря.

Ранее Медведева высказалась о шансах Валиевой на участие в ОИ-2022.

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