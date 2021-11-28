Медведева высказалась о шансах Валиевой на участие в ОИ-2022

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева оценила шансы Камилы Валиевой на победу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Медведева высказалась о шансах Валиевой на участие в ОИ-2022
  • AP

«Не буду скрывать, я думаю так. Но я всегда пытаюсь объяснить, что мы не должны взваливать такую ответственность на фигуристов. Она все ещё юна, она ребёнок. То, что она делает — это невероятно, но давайте не забывать, что она человек, у нее есть чувства. Фигурное катание — наполовину искусство, а искусство состоит из страданий», — цитирует Медведеву пресс-служба МОК.

Напомним, что Камила Валиева выиграла этап Гран-при России — Кубок Ростелеком. На турнире она установила три мировых рекорда: в короткой, произвольной программах и по сумме баллов.

Ранее сообщалось, что впервые в истории финала Гран-при на турнире выступят сразу пять россиянок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить