Медведева высказалась о шансах Валиевой на участие в ОИ-2022

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева оценила шансы Камилы Валиевой на победу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Не буду скрывать, я думаю так. Но я всегда пытаюсь объяснить, что мы не должны взваливать такую ответственность на фигуристов. Она все ещё юна, она ребёнок. То, что она делает — это невероятно, но давайте не забывать, что она человек, у нее есть чувства. Фигурное катание — наполовину искусство, а искусство состоит из страданий», — цитирует Медведеву пресс-служба МОК.

Напомним, что Камила Валиева выиграла этап Гран-при России — Кубок Ростелеком. На турнире она установила три мировых рекорда: в короткой, произвольной программах и по сумме баллов.

Ранее сообщалось, что впервые в истории финала Гран-при на турнире выступят сразу пять россиянок.