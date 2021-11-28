Впервые в истории финала Гран-при на турнире выступят сразу пять россиянок

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В финале Гран-при сборную России в женском одиночном катании представят сразу пять фигуристок из шести.
Впервые в истории финала Гран-при на турнире выступят сразу пять россиянок
  • AP

Анна Щербакова и Камила Валиева выиграли по два этапа Гран-при и автоматически отобрались в финал серии. Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и Майя Хромых завоевали по две медали и также вышли в финал Гран-при.

Единственной представительницей не из России стала японка Каори Сакамото, которая выиграла этап Гран-при в Японии. Из-за травм с турнира снялись россиянки Александра Трусова и Дарья Усачёва.

Напомним, что финал пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря.

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