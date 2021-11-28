Бестемьянова: Мишина и Галлямов выдали фантастический прокат

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу российской пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов на шестом этапе серии Гран-при в России.

«Сегодня был фантастический прокат Мишиной и Галлямова. Они своей энергией захватили всё пространство. Это было чудо. Здорово, что четыре российские пары в финале Гран-при», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Напомним, что Мишина и Галлямов выиграли два этапа Гран-при — в России и Японии — и вышли в финал серии. Пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Морозова — Владимир Тарасов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин также отобрались в финал Гран-при, который пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря.

Ранее американский журналист заявил, что Валиева выиграла и женские, и мужские соревнования на Гран-при России.