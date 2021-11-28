Бестемьянова: Мишина и Галлямов выдали фантастический прокат

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу российской пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов на шестом этапе серии Гран-при в России.
Бестемьянова: Мишина и Галлямов выдали фантастический прокат
  • AP

«Сегодня был фантастический прокат Мишиной и Галлямова. Они своей энергией захватили всё пространство. Это было чудо. Здорово, что четыре российские пары в финале Гран-при», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Напомним, что Мишина и Галлямов выиграли два этапа Гран-при — в России и Японии — и вышли в финал серии. Пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Морозова — Владимир Тарасов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин также отобрались в финал Гран-при, который пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря.

Ранее американский журналист заявил, что Валиева выиграла и женские, и мужские соревнования на Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить