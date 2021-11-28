Американский журналист: Валиева выиграла и женские, и мужские соревнования на Гран-при России

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Американский журналист Дэвид Кейн прокомментировал победу российской фигуристки Камилы Валиевой на шестом этапе серии Гран-при в России.
Американский журналист: Валиева выиграла и женские, и мужские соревнования на Гран-при России
  • AP

«Валиева достигла своего максимума на этой неделе в России. Просто идеальные приземления и движение. Вопрос в том, сможет ли она сохранить это до февраля. Камила выиграла и женские, и мужские соревнования на Гран-при России», — написал журналист в своём Twitter.

27 ноября Валиева установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Сочи, превзойдя свои же достижения в произвольной программе и по сумме двух прокатов. Россиянка выступила без ошибок и набрала 185,29 балла в произвольной программе и 272,71 балла по итогам двух выступлений.

Ранее Валиева рассказала, что хочет сделать в Японии по приезде на финал Гран-при.

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