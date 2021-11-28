Валиева рассказала, что хочет сделать в Японии по приезде на финал Гран-при

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Российская фигуристка Камила Валиева после победы на этапе в Сочи заявила, что во время предстоящего финала серии Гран-при в Японии очень бы хотела попробовать суши.

«Я первый раз буду в Японии. Из национальной кухни хотела бы попробовать суши», — цитирует Валиеву РИА Новости.

Она также вспомнила, как старшие ученицы Этери Тутберидзе привозили младшим представителям группы различные сладости из Японии. 

«Это было очень вкусно. Ещё хотелось бы погулять по Японии, но «пузырь», коронавирус… Придётся смотреть на страну из окошка», — добавила Валиева.

27 ноября Валиева установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Сочи, превзойдя свои же достижения в произвольной программе и по сумме двух прокатов. Уроженка Казани выступила без ошибок и набрала 185,29 балла в произвольной программе и 272,71 балла по итогам двух выступлений. Примечательно, что днём ранее она обновила свой же мировой рекорд и в короткой программе.

Ранее американский журналист Филипп Херш эмоционально отреагировал на победу Валиевой на этапе серии Гран-при в Сочи.

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