Американский журналист Херш: включите меня в число тех, кто стоя аплодирует Валиевой

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Американский журналист Филипп Херш эмоционально отреагировал на победу российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при в Сочи.

«Включите меня в число тех, кто стоя аплодирует Камиле Валиевой. Это было просто невероятно, хоть случилась и маленькая-маленькая ошибка. Это её мир, а остальным остается только восхищаться», — написал Херш в Twitter.

По его словам, ему до сих пор хочется, чтобы 15-летняя спортсменка была более выразительной в первые минуты программы, однако она откатала её в разы лучше, чем на Гран-при Канады.

«И кстати — она бы выиграла мужской турнир на Гран-при России с преимуществом в шесть баллов», — подчеркнул журналист.

27 ноября Валиева установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Сочи, превзойдя свои же достижения в произвольной программе и по сумме двух прокатов. Уроженка Казани выступила без ошибок и набрала 185,29 балла в произвольной программе и 272,71 балла по итогам двух выступлений. Примечательно, что днём ранее она обновила свой же мировой рекорд и в короткой программе.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала филигранным катание Валиевой на Гран-при России.

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