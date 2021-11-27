Тарасова назвала филигранным катание Валиевой на Гран-при России

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на выступления Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при в Сочи.

«Это гениально. Филигранное исполнение от Валиевой. Она катается просто великолепно. Сложнейшая в техническом плане программа исполняется с такой лёгкостью и грацией. Невероятно!» — цитирует Тарасову Sport24.

Она также отметила, что российские фигуристки ставят рекорды после каждой новой программы.

«А как Лиза зажигает публику, мы все балдеем от её катания. Это тоже невероятный труд. Всех тренеров поздравляю с такими прокатами», — добавила Тарасова.

27 ноября 15-летняя Валиева установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Сочи, превзойдя свои же достижения в произвольной программе и по сумме двух прокатов. Уроженка Казани выступила без ошибок и набрала 185,29 балла в произвольной программе и 272,71 балла по итогам двух выступлений. Примечательно, что днём ранее она обновила свой же мировой рекорд и в короткой программе.

Туктамышева заняла второе место, а тройку лучших замкнула Майя Хромых.

Ранее Валиева призналась, что не хотела бы соревноваться с мужчинами.