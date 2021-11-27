Валиева призналась, что не хотела бы соревноваться с мужчинами

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, хотела ли бы она соревноваться с мужчинами.

«Нет. Мне нравится в своей категории. У мужчин больше мышц, им проще даются тройные аксели и четверные. Мы делаем эти прыжки по-разному», — цитирует Валиеву «Чемпионат».

27 ноября 15-летняя спортсменка установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Сочи, превзойдя свои же достижения в произвольной программе и по сумме двух прокатов. Уроженка Казани выступила без ошибок и набрала 185,29 балла в произвольной программе и 272,71 балла по итогам двух выступлений. Примечательно, что днём ранее она обновила свой же мировой рекорд и в короткой программе.

Ранее появилось видео триумфального проката Валиевой на Гран-при России.