Появилось видео триумфального проката Валиевой на Гран-при России

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Опубликовано видео победного выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при в Сочи.
Появилось видео триумфального проката Валиевой на Гран-при России
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

Ролик опубликован на сайте Первого канала.

27 ноября 15-летняя спортсменка установила два мировых рекорда на Гран-при в Сочи, превзойдя свои же достижения в произвольной программе и по сумме двух прокатов. Уроженка Казани выступила без ошибок и набрала 185,29 балла в произвольной программе и 272,71 балла по итогам двух выступлений. Примечательно, что днём ранее она обновила свой же мировой рекорд и в короткой программе.

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин восхитился прокатом Валиевой.

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