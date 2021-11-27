Появилось видео триумфального проката Валиевой на Гран-при России
- Reuters
- © Evgenia Novozhenina
Ролик опубликован на сайте Первого канала.
27 ноября 15-летняя спортсменка установила два мировых рекорда на Гран-при в Сочи, превзойдя свои же достижения в произвольной программе и по сумме двух прокатов. Уроженка Казани выступила без ошибок и набрала 185,29 балла в произвольной программе и 272,71 балла по итогам двух выступлений. Примечательно, что днём ранее она обновила свой же мировой рекорд и в короткой программе.
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин восхитился прокатом Валиевой.