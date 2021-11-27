Появилось видео триумфального проката Валиевой на Гран-при России

Опубликовано видео победного выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при в Сочи.

Ролик опубликован на сайте Первого канала.

27 ноября 15-летняя спортсменка установила два мировых рекорда на Гран-при в Сочи, превзойдя свои же достижения в произвольной программе и по сумме двух прокатов. Уроженка Казани выступила без ошибок и набрала 185,29 балла в произвольной программе и 272,71 балла по итогам двух выступлений. Примечательно, что днём ранее она обновила свой же мировой рекорд и в короткой программе.

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин восхитился прокатом Валиевой.