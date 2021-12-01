Источник: судейскую панель в фигурном катании могут разделить на техническую и компонентную
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По информации «Матч ТВ», данную инициативу выдвинул Королевский союз конькобежного спорта Нидерландов на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).
В настоящий момент судейская панель едина. На крупных международных турнирах девять судей оценивают технику и компоненты фигуристов.
Согласно предложению нидерландского союза, на соревнованиях нужны две отдельные панели: одни будут отвечать за технику, другие — за компоненты.
Напомним, что Норвегия предложила повысить возрастной ценз в фигурном катании с 17 лет. Российская сторона резко встретила данную инициативу.
Ранее Наталья Бестемьянова прокомментировала предложение Норвегии повысить возрастной ценз в фигурном катании.