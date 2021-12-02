Рублёва: финал Гран-при — это шанс юниорам повариться в одном котле с выдающимися фигуристами

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Бывшая российская фигуристка в танцах на льду Екатерина Рублёва прокомментировала отмену финала Гран-при в Японии.
Рублёва: финал Гран-при — это шанс юниорам повариться в одном котле с выдающимися фигуристами
  • AP

«Нас это очень расстроило, особенно из-за турнира юниоров, ведь в нём должна была принять участие наша пара Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Для молодых спортсменов это такой шанс повариться в одном котле, побывать в одном пространстве с действительно выдающимися спортсменами и, конечно, очень печально, что вирус отобрал у детей эту возможность. После таких мероприятий спортсмены всегда значительно вырастают — они смотрят, впитывают эту атмосферу, перенимают какой-то опыт», — заявила Рублёва в интервью RT.

Она также добавила, что для их дуэта выступление на таком турнире был единственным шансом.

«К сожалению, для нашего дуэта нынешний финал Гран-при был единственным шансом поучаствовать в соревнованиях такого плана, потому что в следующем году они уже перейдут во взрослое катание. Это было важно для них. Будем улучшаться, тренироваться, постараемся сохранить мотивацию. Впереди первенство страны, а также юниорский чемпионат мира, который, надеюсь, не будет отменён. Очень хотелось бы в нём поучаствовать. Поэтому заняться всегда есть чем», — добавила Рублёва.

Напомним, что финал Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, отменён из-за распространения нового штамма коронавируса.

Ранее Плющенко высказал идею перенести финал Гран-при в Россию.

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