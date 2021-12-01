Усиление под Олимпиаду: зачем Морозов вошёл в тренерский штаб танцоров Степановой и Букина

Известный тренер Николай Морозов будет принимать участие в подготовке российской танцевальной пары Александра Степанова — Иван Букин. По словам наставника дуэта Александра Свинина, специалист должен помочь спортсменам преодолеть недооценку со стороны судей, с которой пара столкнулась в олимпийском сезоне. Сам Морозов уверен, что его новые подопечные смогут бороться за медаль на Играх в Пекине.

В подготовке Александры Степановой и Ивана Букина будет принимать участие известный тренер Николай Морозов — этот специалист в своё время был тренером чемпионов мира Дайсукэ Такахаси и Мики Андо, а также привёл к золотым и бронзовым медалям Сочи Елену Ильиных и Никиту Кацалапова. В конце прошлой недели Морозов начал активное сотрудничество с тренерским штабом Александра Свинина и Ирины Жук на сборе в Новогорске. Цель совместной работы — вывести Степанову и Букина на новый уровень уже к чемпионату России, который состоится в конце декабря в Санкт-Петербурге.

Зачем в бригаду был приглашён дополнительный специалист столь высокого класса, объяснил основной тренер действующих чемпионов России в танцах на льду Александр Свинин.

«На протяжении этого сезона мы постоянно приглашали к себе на тренировки самых разных специалистов, они делали свои замечания, которые мы учитывали и в целом понимали, что движемся в правильном направлении. Саша и Иван выступили в ноябре на двух этапах Гран-при — в Турине и Гренобле, причём все, кто там присутствовал, отметили большой прогресс в их развитии. Но так получилось, что судьи оценили ребят ниже, чем два года назад. Соответственно, мы поняли, что нужно найти возможность развиваться ещё быстрее. Поэтому и было принято решение привлечь к работе Морозова», — рассказал специалист.

По словам Свинина, никаких визуальных ошибок в катании пары на втором старте в Гренобле не случилось и, если бы не неудачная жеребьёвка, Степанова и Букин гарантированно прошли бы в финал.

«Из-за ковида и травм нам пришлось отказаться от ряда запланированных стартов, но я был очень доволен тем, как Ваня и Саша подошли к соревнованиям: на тренировках не было ни одного срыва, в ходе выступлений тоже. То есть спортсмены оба раза были готовы достаточно хорошо, чтобы получать высокие баллы. То же самое отмечали многие специалисты и просто коллеги, которые присутствовали на этапах. Скажу больше: если бы Ваня и Саша выступали на любых других этапах, они отобрались бы в финал даже с теми оценками, что были получены. Но как раз в Турине и Гренобле у нас в соперниках дополнительно оказались Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон, которые изначально не были на этих этапах «посеяны», поскольку пропустили весь предыдущий сезон. И вместо совершенно реальных двух вторых мест мы получили два третьих», — отметил тренер.

Свинин также добавил, что после выступления Степановой и Букина в Гренобле судьи сделали замечания сразу по целому ряду элементов. Наибольшие потери случились в паттерне и дорожке шагов в ритм-танце и блоке шагов на одной ноге — в произвольном: за все три составляющих российскому дуэту был выставлен первый уровень сложности, и это привело к резкой потере базовой сложности.

«Не согласиться с судьями я не могу. Здесь уж нужно выбирать: либо подавать протест сразу после проката, чего в танцах просто не практикуется, либо принимать все замечания арбитров к сведению. В одиночном катании в этом отношении проще: если спортсмен не докрутил прыжок и упал, это очевидная ошибка. А вот когда танцор выполняет в дорожке шагов скобу или чоктау, при желании можно придраться ко всему», — объяснил Свинин.

Николай Морозов, рассказывая о сложившемся сотрудничестве, пояснил, что идея совместной работы со Свининым и Жук обговаривалась ещё год назад, но из-за пандемии реализовать задуманное не получилось.

«На сегодняшний день в фигурном катании стало невозможно добиваться высокого результата, если работаешь в маленькой команде. В своё время в танцах на льду блестяще реализовали идею большого тренерского коллектива Марина Зуева и Игорь Шпильбанд, благодаря чему в танцах на льду произошла настоящая революция, сейчас по той же схеме работает в Монреале школа Дюбрей-Лозона. Я сам долгое время думал о том, что в России тоже нужно выстраивать подобную структуру, чтобы наши пары на равных боролись с сильнейшими. Мне очень нравится, как работают со своими спортсменами Ира и Александр, у них большое количество пар, с которыми они прекрасно справляются. Точно так же мне нравится, как работает Алексей Горшков, у которого сейчас катается моя дочь и которому помогаю я сам, и мы планируем, что в самое ближайшее время Алексей со своими спортсменами тоже присоединится к команде и мы будем тренировать своих спортсменов на одном льду», — сказал Морозов.

Он также подчеркнул, что совместная работа со специалистами такого уровня хороша тем, что у каждого тренера имеются навыки, которыми он владеет наиболее хорошо. Это позволяет тренерам дополнять друг друга, а главное, при столь всестороннем подходе к тренировочному процессу прогресс фигуристов начинает идти гораздо более быстрыми темпами.

На вопрос, что именно тренер считает приоритетным в своей работе со Степановой и Букиным, Морозов ответил:

«Я бы сказал, что ситуация сильно напоминает период моей работы, когда я тренировал Лену Ильиных — Никиту Кацалапова и готовил их к Олимпиаде в Сочи. Нам никак не удавалось тогда обыграть Катю Боброву и Диму Соловьёва, и я понимал, что мы не сумеем это сделать до тех пор, пока не начнём кататься на две головы выше. В итоге это удалось, хотя перелом в этом плане произошел в самый последний момент — даже не в командном, а в личном турнире Игр, где Лена с Никитой выиграли бронзовые медали. Такая же задача сейчас стоит в отношении Степановой и Букина — считаю, что они реально способны бороться за олимпийскую медаль. Мне вообще нравятся сложные ситуации. К тому же Саша и Иван — взрослые и очень опытные спортсмены, которые прекрасно понимают, чего именно им не хватает, и очень хорошо воспринимают новое. Определённый прогресс в их катании я вижу уже сейчас, план нашей совместной подготовки выстроен до чемпионата России и, уверен, там зрители сами всё сумеют оценить».