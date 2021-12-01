Евгения Медведева вспомнила о своей первой любви

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала подробности своей личной жизни.

«У меня была первая любовь, довольно крепкая. Я не могу назвать имя, это не нужно... Не надо намёков. Это закончилось четыре года назад, я не хочу это воротить. Когда тебе с 16 по 18 лет и ты впервые влюбляешься, то думаешь: всё, блин, чувствам-то куда ещё деваться. Ты даже не можешь представить, что сильнее можешь любить. Всё закончилось некрасиво, Олимпиада закончилась. И в тяжёлый момент, когда она прошла, сразу после неё, вот так человек сделал. И просто прямым текстом: «Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня всё классно в жизни и без тебя, пока!» — рассказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Макарена».

По её словам, она была в отношениях два года, а потом очень тяжело переживала расставание. Сейчас же спортсменка не уверена, была ли это любовь или просто сильная симпатия. Также Евгения подчеркнула, что не стоит делать человека в отношениях идеальным и нужно видеть недостатки друг друга.

«Если у тебя есть партнёр, с ним нужно проговаривать не устраивающие тебя моменты... У меня очень сильно поменялись взгляды на отношения. И поняла, что сейчас семья... бро, ну нет, ну какая семья, ну ёлки-палки!» — добавила Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведева намерена отправиться на ОИ-2022 в качестве комментатора.