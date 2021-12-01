Жулин: повышение возрастного ценза ещё более комичное, чем моё добавление баллов

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин прокомментировал возможное повышение возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

«На самом деле, это предложение ещё более комичное, чем моё о добавлении баллов за возраст. Всё познается в сравнении, поэтому надо отнестись с чувством юмора к этому предложению», — цитирует Жулина Sport24.

Он также отметил, что изменил своё мнение о юных фигуристках, теперь он с нетерпением ждёт последней разминки, чтобы посмотреть на россиянок.

Жулин посоветовал норвежцам не лезть не в «их вид спорта», а разобраться со своими «астматиками». Для тренера это предложение выглядит смехотворным.

Норвежская ассоциация конькобежцев выдвинула предложение повысить возрастной ценз в фигурном катании с 15 до 17 лет.

Ранее Тарасова поддержала возможное сокращение числа критериев компонентов.