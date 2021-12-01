Авербуха не интересует возможное введение возрастного ценза в фигурном катании

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, хореограф Илья Авербух ответил на вопрос о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.
Авербуха не интересует возможное введение возрастного ценза в фигурном катании
  • AP

«Вас так интересуют новые правила в фигурном катании? Вот меня не интересуют», — сказал Авербух RT.

Напомним, что норвежская ассоциация конькобежцев выдвинула предложение повысить возрастной ценз в фигурном катании с 15 до 17 лет, а также рабочая группа ISU предложила сократить число критериев компонентов в прокате.

Ранее генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал возможное повышение возрастного ценза санкциями против успехов и рекордов России.

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