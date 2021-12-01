Лайшев: повышение возрастного ценза — это санкции против наших успехов и рекордов
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«Это санкции против наших успехов и рекордов. Они просто начинают выкручиваться, как во всех других отраслях. Конечно, у меня резко отрицательное отношение к этому. Жизнь диктует своё — идёт омоложение спорта», — цитирует Лайшева Sport24.
Он добавил, что молодёжь сейчас продвинутая, от этого никуда не деться, так диктует природа.
Напомним, что норвежская ассоциация конькобежцев выдвинула предложение повысить возрастной ценз в фигурном катании с 15 до 17 лет.
Ранее Жулин заявил, что повышение возрастного ценза ещё более комичное, чем добавление баллов.