Лайшев: повышение возрастного ценза — это санкции против наших успехов и рекордов

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал возможное повышение возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

«Это санкции против наших успехов и рекордов. Они просто начинают выкручиваться, как во всех других отраслях. Конечно, у меня резко отрицательное отношение к этому. Жизнь диктует своё — идёт омоложение спорта», — цитирует Лайшева Sport24.

Он добавил, что молодёжь сейчас продвинутая, от этого никуда не деться, так диктует природа.

Напомним, что норвежская ассоциация конькобежцев выдвинула предложение повысить возрастной ценз в фигурном катании с 15 до 17 лет.

Ранее Жулин заявил, что повышение возрастного ценза ещё более комичное, чем добавление баллов.