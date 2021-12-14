Роднина — о травме Косторной: её поезд ушёл

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на новость о снятии Алёны Косторной с чемпионата России.
Роднина — о травме Косторной: её поезд ушёл
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«Это уже всё, поезд ушёл. Хорошая девочка как спортсменка, «симпотишная». Мы сами загоняем наших спортсменок, когда говорим, что у них есть лишь одна возможность реализовать себя — заскочить на Олимпийские игры до 17 лет», — цитирует Роднину РИА Новости.

Она добавила, что Косторная была больше всех расположена к фигурному катанию. По мнению Родниной, она именно каталась, а не только прыгала.

Напомним, что из-за травмы фигуристка не примет участия в чемпионате России, где будет борьба за путёвки на международные старты и Олимпийские игры в Пекине.

Ранее в сети появилось фото Косторной со сломанной рукой.

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