Роднина — о травме Косторной: её поезд ушёл

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на новость о снятии Алёны Косторной с чемпионата России.

«Это уже всё, поезд ушёл. Хорошая девочка как спортсменка, «симпотишная». Мы сами загоняем наших спортсменок, когда говорим, что у них есть лишь одна возможность реализовать себя — заскочить на Олимпийские игры до 17 лет», — цитирует Роднину РИА Новости.

Она добавила, что Косторная была больше всех расположена к фигурному катанию. По мнению Родниной, она именно каталась, а не только прыгала.

Напомним, что из-за травмы фигуристка не примет участия в чемпионате России, где будет борьба за путёвки на международные старты и Олимпийские игры в Пекине.

Ранее в сети появилось фото Косторной со сломанной рукой.