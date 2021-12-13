В сети появилось фото Косторной со сломанной рукой
- globallookpress.com
- © Raniero Corbelletti/AFLO
Официальный Instagram-аккаунт опубликовал снимок, на котором фигуристка изображена с перебинтованной кистью.
Косторная пропустит турнир из-за перелома кисти. По предварительным данным, 18-летней спортсменке ограничили тренировки и нагрузки на 20 дней.
Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.
Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
Ранее Косторная отказалась комментировать информацию о своей травме.