В сети появилось фото Косторной со сломанной рукой

В сети опубликовали фотографию чемпионки Европы Алёны Косторной со сломанной рукой.

Официальный Instagram-аккаунт опубликовал снимок, на котором фигуристка изображена с перебинтованной кистью.

Косторная пропустит турнир из-за перелома кисти. По предварительным данным, 18-летней спортсменке ограничили тренировки и нагрузки на 20 дней.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Ранее Косторная отказалась комментировать информацию о своей травме.