Косторная отказалась комментировать информацию о своей травме

Чемпионка Европы Алёна Косторная не стала отвечать на вопрос о своём снятии с чемпионата России по фигурному катанию из-за травмы.

«Я ничего говорить не буду. Мне не разрешено что-либо комментировать», — цитирует Косторную «Спорт-Экспресс».

Косторная пропустит турнир из-за перелома кисти. По предварительным данным, 18-летней спортсменке ограничили тренировки и нагрузки на 20 дней.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на снятие Косторной с чемпионата России по фигурному катанию.