Тарасова отреагировала на снятие Косторной с чемпионата России по фигурному катанию

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала снятие чемпионки Европы Алёны Косторной с чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Тарасова отреагировала на снятие Косторной с чемпионата России по фигурному катанию
  • Reuters

«Ну не выступает девочка, и что? Чемпионат России потеряет из-за её отсутствия», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Косторная пропустит турнир из-за перелома кисти. Предварительно, 18-летней спортсменке ограничили тренировки и нагрузки на 20 дней.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/2020.

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Ранее тренер Александр Жулин прокомментировал снятие Косторной с чемпионата России.

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