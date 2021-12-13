Тарасова отреагировала на снятие Косторной с чемпионата России по фигурному катанию
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«Ну не выступает девочка, и что? Чемпионат России потеряет из-за её отсутствия», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Косторная пропустит турнир из-за перелома кисти. Предварительно, 18-летней спортсменке ограничили тренировки и нагрузки на 20 дней.
Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/2020.
Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
Ранее тренер Александр Жулин прокомментировал снятие Косторной с чемпионата России.