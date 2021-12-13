Жулин: жаль, что Косторной придётся пропустить чемпионат России из-за травмы

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин отреагировал на снятие чемпионки Европы Алёны Косторной с чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Очень жаль, что Алёне Косторной придётся пропустить чемпионат России из-за травмы. Скажется ли это на подготовке к Олимпиаде? Пока для Алёны всё очень плохо», — цитирует Жулина «Чемпионат».

По его мнению, какой-то дополнительный отбор на Олимпиаду для Косторной невозможен. Он также ответил на вопрос о череде травм в группе Этери Тутберидзе.

«Не хочется связывать травмы подопечных Тутберидзе между собой и искать в этом какую-то тенденцию. Череда травм в «Хрустальном» — это, скорее, воля случая», — добавил специалист.

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Ранее сообщалось, что назван характер травмы Косторной, из-за которой она пропустит чемпионат России.