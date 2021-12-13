Жулин: жаль, что Косторной придётся пропустить чемпионат России из-за травмы
- Reuters
«Очень жаль, что Алёне Косторной придётся пропустить чемпионат России из-за травмы. Скажется ли это на подготовке к Олимпиаде? Пока для Алёны всё очень плохо», — цитирует Жулина «Чемпионат».
По его мнению, какой-то дополнительный отбор на Олимпиаду для Косторной невозможен. Он также ответил на вопрос о череде травм в группе Этери Тутберидзе.
«Не хочется связывать травмы подопечных Тутберидзе между собой и искать в этом какую-то тенденцию. Череда травм в «Хрустальном» — это, скорее, воля случая», — добавил специалист.
Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
Ранее сообщалось, что назван характер травмы Косторной, из-за которой она пропустит чемпионат России.