Туктамышева: чемпионат мира легче, чем чемпионат России

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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.
Туктамышева: чемпионат мира легче, чем чемпионат России
  • AP

«Гран-при, челленджеры, открытые прокаты — это всё намного легче. Да даже чемпионат мира легче, чем чемпионат России», — цитирует Туктамышеву «Матч ТВ».

Она добавила, что национальное первенство для неё самый психологически непростой старт.

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря. Чемпионка Европы 2019 года Алёна Косторная снялась с турнира из-за травмы.

Ранее Роднина отреагировала на новость о снятии Алёны Косторной с чемпионата России.

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