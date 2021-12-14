Туктамышева: чемпионат мира легче, чем чемпионат России
- AP
«Гран-при, челленджеры, открытые прокаты — это всё намного легче. Да даже чемпионат мира легче, чем чемпионат России», — цитирует Туктамышеву «Матч ТВ».
Она добавила, что национальное первенство для неё самый психологически непростой старт.
Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря. Чемпионка Европы 2019 года Алёна Косторная снялась с турнира из-за травмы.
Ранее Роднина отреагировала на новость о снятии Алёны Косторной с чемпионата России.