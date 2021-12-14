Авербух заявил, что Косторная не входила в число фавориток на участие в Олимпиаде

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года хореограф Илья Авербух прокомментировал снятие российской фигуристки Алёны Косторной с чемпионата России.

«У нас основные фавориты на попадание — Валиева, Щербакова, Трусова, Туктамышева. Алёна всё-таки в эту четвёрку не входила, судя по результатам на этапах Гран-при», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

При этом он назвал фигуристку талантливым дарованием, которое не должно опускать рук. Хореограф считает, что эта ситуация — настоящее испытание для карьеры Косторной.

Напомним, что из-за травмы фигуристка не примет участие в чемпионате России, где будет борьба за путёвки на международные старты и Олимпийские игры в Пекине.

Ранее президент «Самбо-70» отреагировал на новость о травме Косторной.