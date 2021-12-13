Президент «Самбо-70» отреагировал на новость о травме Косторной
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«Конечно, боль на сердце от таких новостей. Очень переживаю за всех спортсменов, а особенно обидно за нашу милую Алёну. Жаль, что не получилось триумфального возвращения домой, но это его величество спорт, никто не застрахован», — цитирует Лайшева Sport24.
Он допускает, что штаб мог недоглядеть за тем, что фигуристка переусердствовала с нагрузками во время тренировок.
«Но все спортсмены через это проходят. Алёне будет очень сложно эмоционально пережить этот момент. Может ли она закончить карьеру после произошедшего? Всё может быть, но я верю в лучшее: пусть Алёна вернётся ещё сильнее», — добавил Лайшев.
Косторная пропустит турнир из-за перелома кисти. По предварительным данным, 18-летней спортсменке ограничили тренировки и нагрузки на 20 дней.
Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.
Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
Ранее в сети появилось фото Косторной со сломанной рукой.