Президент «Самбо-70» отреагировал на новость о травме Косторной

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о снятии чемпионки Европы Алёны Косторной с чемпионата России по фигурному катанию из-за травмы.

«Конечно, боль на сердце от таких новостей. Очень переживаю за всех спортсменов, а особенно обидно за нашу милую Алёну. Жаль, что не получилось триумфального возвращения домой, но это его величество спорт, никто не застрахован», — цитирует Лайшева Sport24.

Он допускает, что штаб мог недоглядеть за тем, что фигуристка переусердствовала с нагрузками во время тренировок.

«Но все спортсмены через это проходят. Алёне будет очень сложно эмоционально пережить этот момент. Может ли она закончить карьеру после произошедшего? Всё может быть, но я верю в лучшее: пусть Алёна вернётся ещё сильнее», — добавил Лайшев.

Косторная пропустит турнир из-за перелома кисти. По предварительным данным, 18-летней спортсменке ограничили тренировки и нагрузки на 20 дней.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Ранее в сети появилось фото Косторной со сломанной рукой.