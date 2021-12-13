Конфликт Рудковской и Тарасовой, танцы Медведевой и татуировки Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Татьяна Тарасова жёстко высказалась о супруге и сыне Евгения Плющенко, а Яна Рудковская ответила ей в своей откровенной манере. Евгения Медведева и Даня Милохин представили на «Ледниковом периоде» новую откровенную программу. Комментатор Андрей Журанков рискнул навлечь на себя гнев фанатов Алины Загитовой, сравнив её с Камилой Валиевой, а Алёна Косторная рассказала о сделанных татуировках.

Пикировка Тарасовой и Рудковской

Татьяна Тарасова редко даёт откровенные интервью, поэтому к её появлению в программе «Секрет на миллион» на НТВ было приковано огромное внимание. Прославленный тренер рассказала о своей семейной жизни, особенностях работы, отношении к Дане Милохину и даже вспомнила о том, как помогла Алексею Ягудину решить проблему с алкоголем.

Но самый большой резонанс вызвали её слова о Яне Рудковской, супруге двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Тарасова без обиняков заявила, что продюсер «многое испортила» в начинающейся тренерской карьере мужа. Отвечая на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой о сравнении двукратного олимпийского чемпиона и Этери Тутберидзе, заслуженный тренер России сказала, что об этом «смешно даже говорить».

«Этери — выдающийся тренер, а Женя — начинающий. Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно, это смешно. О чём говорить? У Жени никого, Женя первый год работает. Она не понимает, что здесь не слова решают — здесь решают работа, действия. Когда она это поймёт, то поздно не будет. Но она ему уже многое испортила. Я вижу, что он хорошо работает, и это констатирую. А когда будет результат, тогда будет результат», — заявила Тарасова.

Она также отметила, что «не очень видит» спортивный потенциал в сыне Плющенко и Рудковской Саше. «Он неплохо катается. Я думаю, надо только помолчать немножко, годика два помолчать», — отметила тренер.

Такая откровенная критика не могла не задеть семью двукратного олимпийского чемпиона. Рудковская сначала заявила, что находится в шоке от слов Тарасовой и не будет комментировать их, но впоследствии всё-таки ответила по всем пунктам. В частности, заявила, что не принимает во внимание мнение специалиста о своём сыне.

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«Она не видит [потенциала], а Алексей Николаевич Мишин, Елена Анатольевна Чайковская видят. Брайан Орсер видит, Рафаэль Арутюнян видит, Николай Морозов видит, и мой муж, и вся его команда видят. Эти мнения для меня авторитетны. Мнение Татьяны Анатольевны Тарасовой для кого-то являются авторитетными, но для меня, так как она не воспитывала моего мужа и не имеет никакого отношения к моей семье, её мнение по поводу моего ребёнка не является основополагающим», — заявила совладелица академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Супруга экс-фигуриста не стала спорить с тем, что Плющенко — начинающий специалист, но при этом подчеркнула, что и Тутберидзе нельзя назвать величайшим тренером.

«Да, мы все понимаем, что Евгений — начинающий тренер. Мы не спорим по этому поводу. Но я не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Величайшие тренеры — Мишин, Москвина, Жук, Тарасова, Чайковская. Тутберидзе — прекрасный тренер. У неё суперкоманда, они большие молодцы. Но величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у неё спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре».

После выступления Рудковской журналисты обратились к Тарасовой с просьбой прокомментировать слова продюсера, но прославленный тренер говорить об этом отказалась. «Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?» — только и спросила она. Супруга Плющенко отреагировала на это довольно резко.

«Можно донести до уважаемой всеми Татьяны Анатольевны, что если я никто, то пусть она более не произносит мою фамилию и не трогает нашего ребёнка. Рейтинги мы ей подняли, надеюсь, её цель достигнута. Думаю, все мамы поймут, о чём я, и до неё когда-нибудь дойдёт. Ну а у Сани после этих предсказаний ещё больше будет стимула в спорте», — написала она в Instagram.

Позднее в соцсети мама Гном Гномыча опубликовала отдельный пост, где заявила, что считает высказывание Тарасовой относительно восьмилетнего Саши неэтичным и подчеркнула: если раньше в советских спортшколах «можно было так унижать детей», то сейчас такое недопустимо.

«Я всегда встану на защиту своей семьи и своих детей, кто бы ни был моим оппонентом! Вне зависимости от его заслуг, статуса и прочих регалий. Даже таким людям нужно думать, что и про кого они говорят, тем более если это касается детских чувств и переживаний», — написала Рудковская.

Позицию супруги Плющенко поддержала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она подчеркнула, что детям в таком возрасте ни в коем случае нельзя говорить о «бесперспективности», иначе они могут полностью разочароваться в спорте.

«Если ребёнку в семь лет скажут, что он бесперспективный, — это неправильно, — заметила бывшая спортсменка. — Я много видела «бесперспективных» детей, которые своим трудолюбием добивались результата. И не знаю ни одного специалиста, который на сто процентов сказал бы, что тот или иной ребёнок бесперспективный».

Сам Евгений Плющенко хранит молчание и отреагировал только короткой подписью под фотографией с сыном: «С моим ньюсмейкером! Нам ли быть в печали, Саня!»

Очевидно, двукратный олимпийский чемпион предпочитает уделять внимание работе, а не перепалкам в интернете. К тому же скоро этой работы у него прибавится: на западе Москвы началось строительство спортивного учебно-тренировочного комплекса для «Ангелов Плющенко». В его составе будут две ледовые площадки, тренажёрные залы, хореографический зал для тренировок, массажные кабинеты и даже музей. Завершится строительство уже в следующем году.

Фурор Медведевой и Милохина на «Ледниковом»

Новый номер Евгении Медведевой и Дани Милохина на проекте «Ледниковый период» вызвал шквал восторженных отзывов. Ребята решились на очень откровенное выступление, наполненное страстью и эмоциями. Фигуристка вышла на лёд в экстремально коротком чёрном платье, а её партнёр — в стильных чёрных брюках и белой рубашке. Программа получилась «18+», как заметил ведущий проекта Алексей Ягудин, и с ним трудно не согласиться.

«На прошлой неделе после проката Жени и Дани прозвучала фраза, что ребята всё время выступают как-то по-детски, что Даня не меняется по ходу проекта и что хочется увидеть чего-то страстного, взрослого. И вот ребята прислушались и выдали такой сексуальный блюз», — сказал он. Члены жюри были поражены таким преображением участников.

«Ну вы даёте, конечно! Я прямо откинулся в кресле. Мне стало жарко, — признался олимпийский чемпион Роман Костомаров. — Очень стильно, вкусно, молодёжно, сексуально, дорого и технически сложно. Молодцы. Огромное спасибо!»

Сами Даня и Женя признались, что репетировать откровенный номер было «очень стеснительно», особенно потому, что на тренировках присутствовала мама фигуристки. «Я заставляла маму выйти из зала. Говорила: «Дай нам 15 минут», — призналась Евгения.

А несколькими днями ранее Милохин с размахом отметил свой 20-й день рождения. На вечеринку пришли множество звёзд шоу-бизнеса, в том числе Ольга Бузова, Егор Крид, Клава Кока. И конечно, среди гостей была и двукратная чемпионка мира, которая без проблем влилась в компанию друзей блогера. Фанатов впечатлили её безудержные танцы. Она даже снялась в клипе на новую песню Дани, которую он исполняет вместе с Николаем Басковым, — «Дико влюблены». Фигуристка сыграла в нём татуировщицу, которая рисует на шее Баскова кубок.

Валиева и Загитова

Комментатор телеканала Eurosport Андрей Журанков в очередном выпуске подкаста «Ход коньком» сравнил двух отечественных фигуристок Камилу Валиеву и Алину Загитову, сравнение оказалось не в пользу олимпийской чемпионки. По его мнению, Загитова смогла победить на Олимпийских играх благодаря не столько прирождённому таланту, сколько усердной работе и вкладу тренера. Валиева же уникальна именно своими природными способностями.

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«Давайте по-честному. Ну не было у нас такой фигуристки, как Валиева. У неё полётное скольжение, которое усиливается её балетной вытянутостью, её абсолютно точёными руками, точёными ногами, всё это вытянуто в струнку. <…> Не было в истории фигурного катания фигуристки с такими данными. Я не знаю, с кем её сравнить», — заключил Журанков.

По его мнению, «Дон Кихот» Загитовой — абсолютно классная, новаторская программа Тутберидзе. И именно благодаря этой совместной работе тогда Алина выиграла Игры в Пхёнчхане.

«Тутберидзе сделала Алину Загитову олимпийской чемпионкой. Вы можете меня проклясть, но это Тутберидзе сделала Загитовой такую программу и так её натренировала, что она стала олимпийской чемпионкой. А не Алина Загитова сама такая гениальная, великая, нет. Это была работа тренера», — выразил своё мнение эксперт.

Откровения Жулина

Призёр Олимпийских игр и заслуженный тренер России Александр Жулин написал автобиографию под названием «Танцы на льду жизни». Книга появится на полках магазинов в январе будущего года. Интересно, что она выйдет сразу в двух вариантах оформления, потому что автор и издательство так и не смогли выбрать, какой из них лучше.

«Друзья, у меня отличная новость. В январе выходит моя первая, очень долгожданная книга. Автобиография. Я впервые решился предельно откровенно рассказать вам о своей жизни и карьере. И конечно, о любви, — написал Жулин в Instagram. — Буду ждать ваших отзывов. Надеюсь, вам понравится, писал от души».

На волне растущей популярности фигурного катания в последние годы в России вышло несколько мемуаров и автобиографий фигуристов. В 2018 году увидела свет книга Татьяны Волосожар и Максима Транькова «Две стороны одной медали», в 2020 году — труд Алексея Мишина «О чём молчит лёд», а в уходящем году появилась биография Алёны Савченко «Долгий путь к олимпийскому золоту».

Блиц-интервью Тарасовой и Морозова собственному тренеру

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали героями рубрики «90 секунд челлендж» с олимпийским чемпионом Максимом Траньковым. В ней фигуристы соревнуются в том, кто ответит на большее количество вопросов за отведённое время. В отличие от спортивных турниров, в этом «шоу» двукратные чемпионы Европы участвовали поодиночке. Траньков — тренер пары и недаром задал Владимиру вопрос о любимом наставнике, на который тот ответил несколько неожиданно: «Нет таких».

Спортсмен также с долей юмора рассказал, что тратит на причёску перед выступлением полчаса, что его любимый элемент — «пятый», а животное, с которым ассоциируется партнёрша, — тасманский дьявол.

У Тарасовой спросили, что она мечтает сделать, но никогда не решится, и спортсменка ответила: «Прыгнуть с парашютом». Отвечая на вопрос, с кем из фигуристов она бы отправилась в путешествие, Евгения назвала Елизавету Туктамышеву. Кроме того, Траньков спросил, на персонажа какого мультфильма похож Вова, и фигуристка со смехом сказала: «Рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой…»

За полторы минуты Владимир успел ответить на 20 вопросов, а Евгения — на 19, и это одни из худших результатов программы. Пока лидирует Евгений Семененко, который успел дать ответы на 25 вопросов.

Татуировки Косторной

Алёна Косторная во время шоу «Вечерний Ургант» рассказала, почему решила сделать татуировки. На сегодняшний момент известно, что у неё их три. Самая первая появилась весной на левой руке фигуристки, это надпись на латинском Sequitur cor tuum — «Следуй за своим сердцем». И совсем недавно, перед этапом Гран-при Франции, добавились ещё два рисунка: надпись Lovely (под композицию Билли Айлиш с этим названием Алёна исполняла произвольную программу) на левой ключице и изображение лисички за ухом.

«Жизнь доконала, — сказала спортсменка в ответ на вопрос Ивана Урганта, почему она стала «забиваться татухами». — Как-то я очень давно хотела какую-то маленькую сделать одну, потом пошло по нарастающей».

По словам чемпионки Европы, она намеренно не делает татуировки, связанные с фигурным катанием.

«Потому что фигурное катание пройдёт, а это на всю жизнь. Татуировки мне напоминают о трудных временах, о преодолении себя», — подчеркнула девушка.