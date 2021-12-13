Канадский хореограф предположил, какие места займут российские фигуристки на ОИ-2022

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Канадский хореограф Эшер Хилл поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.
Канадский хореограф предположил, какие места займут российские фигуристки на ОИ-2022
  • AP

«Российские фигуристки выиграют все медали. Золото завоюет Камила Валиева — новый феномен. На втором месте будет Анна Щербакова. На третье мы поставим Елизавету Туктамышеву», — сказал хореограф в эфире CBC Sports.

Он отметил, что не знает состава сборной России на ОИ-2022, однако надеется, что на Олимпиаду поедут именно эти фигуристки.

Напомним, что основной состав сборной России на Олимпийские игры будет сформирован по итогам национального чемпионата. Турнир пройдёт с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

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